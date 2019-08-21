Страховая премия за первое полугодие СК «РЕСО-Гарантия» составила 46,2 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе компании.

Выплаты по страховым случаям достигли почти 24 млрд рублей. Компания заключила 5,9 млн договоров на общую страховую сумму более 268,9 трлн рублей.

«РЕСО-Гарантия» существенно нарастила активность в немоторных видах страхования. Наиболее значимый вклад в рост внесли личные виды страхования, сборы по которым увеличились на 32,4%», — отметили в компании.

Основные сборы по личному страхованию — 9,9 млрд рублей (рост на 27,7%) приходятся на добровольное медицинское страхование. Доля моторного страхования в сборах составляет 59,4% (каско, ОСАГО и ДГО). Относительное снижение в портфеле этого сегмента связано с опережающим ростом имущественного и личного страхования. Сборы по автострахованию в первом полугодии 2019 года достигли 27,4 млрд рублей.