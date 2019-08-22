Набор продуктов на месяц для семьи из пяти человек в Венесуэле подорожал в июле до 3,24 млн боливаров (порядка 220 долларов), что составляет 81 минимальную зарплату. Такие данные обнародовал в среду Центр документирования и социального анализа Федерации учителей южноамериканской страны, отслеживающий ситуацию в этой сфере, передает ТАСС.

За месяц цена продуктовой корзины выросла на 23,7%, а в годовом выражении — на 47 тыс. процентов. Минимальная зарплата в Венесуэле в настоящее время равна 40 тыс. боливаров (2,7 доллара), что меньше, чем где бы то ни было в регионе. Согласно подсчетам депутата Национальной ассамблеи (парламента) Боливарианской Республики Хосе Герры, ее получают несколько миллионов человек, в том числе полицейские, учителя и работники сферы здравоохранения.



Венесуэла в последние годы переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся девальвацией национальной валюты. Согласно оценкам ООН, страну покинули уже более 4 млн человек. Международный валютный фонд спрогнозировал уровень инфляции в Венесуэле в 2019 и 2020 годах на уровне 10 млн процентов.