Почти четверть должников российских микрофинансовых организаций с просрочкой более 90 дней — люди в возрасте 25—30 лет, это самая большая по численности группа заемщиков с «плохими» долгами. Такие данные Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств приводит РИА Новости.

«Максимальное количество должников со сроком просрочки более 90 дней находится в возрасте 25—30 лет — практически четверть от общего числа (24,3%), на втором месте заемщики в возрасте 35—40 лет (17,9%), замыкает тройку «лидеров» категория 31—34 года (16,4%)», — говорится в исследовании НАПКА. При этом меньше всего «плохих» долгов приходится на заемщиков старше 51 года, их доля составляет 12%. Небольшой объем задолженности приходится и на самых молодых заемщиков МФО в возрасте от 18 до 24 лет — 13,6%.

Превалирование среди должников МФО заемщиков в возрасте 25—40 лет эксперты объясняют их наибольшей активностью в потребительском плане, а также интенсивным развитием онлайн-сегмента микрофинансового рынка. «Именно эта категория считается более прогрессивной в использовании технологий, включая и финансовые. Например, проникновение Интернета среди тех, кому до 40 лет, на текущий момент в России достигает 98%, среди более возрастной категории этот показатель не превышает 36%», — отмечают они.

По данным НАПКА, за счет использования мобильных приложений молодые берут микрозаймы в целом значительно чаще, чем старшее поколение, однако в меньших размерах. Так, в 25—40 лет заемщики в среднем просят выдать им 6,7—8 тыс. рублей, а граждане старше 50 лет запрашивают суммы более 12 тыс.

