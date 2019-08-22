Розничное кредитование в России вырастет по итогам 2019 года на 15—20%, а показатель прироста корпоративного кредитования будет находиться «в середине диапазона из однозначных чисел». Такой прогноз приводится в обзоре российских банков за первое полугодие от Fitch Ratings.

В опубликованном на днях Центробанком обзоре развития банковского сектора РФ в январе — июле 2019 года говорилось, что рост банковского кредитования в июле продолжился, но динамика совокупного кредитного портфеля кредитных организаций была более сдержанной по сравнению с июнем, при этом более выраженной стала тенденция к замедлению розничного кредитования, в том числе в результате регулятивных мер Банка России, направленных на сдерживание роста наиболее рисковых сегментов кредитования: необеспеченного потребительского кредитования и ипотечных жилищных кредитов с низким первоначальным взносом.

По данным российского регулятора, прирост розничного портфеля за семь месяцев составил 11%, корпоративного — 2,8%.



В 2018 году, как сообщал ЦБ, совокупный портфель банковских кредитов нефинансовым организациям и населению увеличился на 10,7%. Темпы роста кредитования ускорились по сравнению с 2017 годом, когда прирост составил 6,2%. В том числе объем кредитов нефинансовым организациям увеличился в 2018 году на 5,8% (в 2017-м — на 3,7%), а рост розничного кредитования ускорился до 22,8% (с 13,2% годом ранее).