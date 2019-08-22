Портал Банки.ру провел редизайн главной страницы сайта и раздела «Мастер подбора кредитов». Раздел «Вклады» в обновленном варианте уже показывается части аудитории, в ближайшее время этот раздел и «Потребительские кредиты» будут доступны в новом дизайне для остальных пользователей.

«Мы занимаемся доработкой сайта постоянно. Мы переосмыслили, как должна выглядеть наша главная страница и основные продуктовые разделы. Сайт должен быть простой, наглядный. Сейчас уже не модно, когда много ярких, отвлекающих картинок или баннеров. Предыдущая главная страница была перенасыщена», — рассказывает генеральный директор финансового супермаркета Банки.ру Динара Юнусова.

Ключевым изменением стал больший акцент на подбор и рекомендацию финансовых продуктов, отмечает директор департамента развития цифровых продуктов и сервисов Банки.ру Сандип Шарма. «В первую очередь для нас важен клиентский опыт и удобство использования нашего финансового супермаркета. Еще вчера при входе на портал пользователя встречало большое количество рекламы, которое не помогало решить главную задачу, а только отвлекало и мешало», — считает он.

Отдельный акцент сделан на удобстве использования портала с мобильного телефона. «При редизайне сайта мы во главу угла ставили mobile first. Доля просмотров через мобильную версию растет, в целом по сайту доля мобильного трафика составляет почти 64%», — добавляет Динара Юнусова.