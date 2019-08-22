Около четверти россиян (24%) боятся, что будут уволены, и 69% считают, что найти работу в их профессиональной области сложно, показало исследование компании HeadHunter, данные которого приводит РИА Новости.

На вопрос о существовании угрозы увольнения на текущем месте работы 8% респондентов ответили «точно да», 16% — «скорее да», 32% — «скорее нет», 34% — «точно нет». Еще 11% не дали однозначного ответа.

Как показал опрос, 27% россиян считают, что найти работу в их профессиональной области будет очень сложно, 42% — что скорее сложно, 17% — скорее не сложно, 3% — легко, 11% не дали однозначного ответа.



Респонденты также ответили на вопрос, насколько критично для них найти работу в данный момент. О том, что это очень критичный вопрос, заявили 35% респондентов, 38% отметили, что это скорее критично, 18% — что скорее не критично, 5% — что совершенно не критично. Еще 4% затруднились ответить на вопрос. Снизить свои ожидания по зарплате, чтобы сохранить работу или получить место, готовы 38% респондентов, 42% не готовы к этому, 20% затруднились дать ответ.

Исследование показало, что в ближайшие три месяца 29% респондентов рассматривают возможность поиска подработки помимо основной работы, 22% скорее рассматривают такую возможность, 21% скорее не рассматривают, 17% абсолютно не рассматривают, а 8% заявили, что у них уже есть подработка помимо основной работы.



В ходе исследования было опрошено 19 162 российских соискателя работы.