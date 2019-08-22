Необходимо ввести достаточно жесткие и недвусмысленные ограничения на покупку частных банков госбанками на какое-то время, заявил глава ФАС Игорь Артемьев, его слова передает корреспондент RNS.

«Мы сейчас обсуждаем это с Министерством экономики, мы придерживаемся нашей прежней позиции. Там тоже оставались клапаны и возможности, просто усложнялась такая процедура получения соответствующих разрешений. И на какое-то время нужно ввести достаточно жесткие и недвусмысленные ограничения на покупку частных банков госбанками», — заявил Артемьев.

Он отметил, что «есть ситуация, например, когда частный банк находится в банкротном состоянии, ему нужна санация, и очень хорошо, когда другой банк подбирает после согласования с Центральным банком этот банк» и «такие ситуации исключения, безусловно, возможны и необходимы».

Минфин не видит практического смысла в проекте МЭР о запрете госбанкам покупать частные Об этом сообщил замглавы Минфина Алексей Моисеев.

В мае текущего года Минэкономразвития представило законопроект, предусматривающий запрет на покупку РФ, регионами, Банком России и компаниями, в которых более 50% акций или долей принадлежат государству, акций или долей «хозяйственных обществ, осуществляющих деятельность ‎на финансовых рынках в условиях конкуренции». Соисполнителями по данному законопроекту были указаны Минфин, ФАС России и Банк России.