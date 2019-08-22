Инфляция в России по итогам 2019 года может составить 4,4%. Такой прогноз дается в тематическом материале из очередного выпуска бюллетеня «Комментарии о государстве и бизнесе» института «Центр развития» НИУ ВШЭ с уточнением, что прогноз может быть снова понижен при благоприятных условиях.

Автор материала Николай Кондрашов напоминает, что годовая инфляция в июле-2019 составила минимальные с начала года 4,6% против локального максимума в 5,3%, достигнутого в марте. Это «было сопряжено как с действием дезинфлирующих факторов — укреплением рубля с начала года, слабой потребительской активностью, нормализацией ситуации на продовольственных рынках и в целом умеренно жесткой денежно-кредитной политикой, так и с эффектом базы: миновал год с момента резкого роста цен на бензин во II квартале 2018 года».

Месячный рост сезонно сглаженного индекса потребительских цен замедлился с пиковых значений декабря и января до 0,3% в марте — мае и 0,1% в среднем в июне — июле. «Во всех трех сегментах текущий рост цен в июне — июле... оказался ниже таргета Банка России. Нулевой прирост цен в июне был связан с временной продуктовой дефляцией на фоне сильного снижения цен на плодоовощную продукцию и приостановки подорожания мясопродуктов, в июле ситуация стала ближе к норме. В непродовольственных товарах текущий темп роста цен во II квартале был почти вдвое ниже таргета Банка России, а в услугах (кроме ЖКХ) не было ни сильно выраженного ускорения роста цен, ни замедления», — уточняется в материале ВШЭ.

Текущий рост базового ИПЦ с начала года замедлился вдвое и в июле составил 2,8% годовых.

Инфляционные ожидания населения быстро понизились, но остались выше уровней января — апреля 2018 года, предшествовавших объявлению о повышении НДС с 2019 года. Наблюдаемая населением инфляция после стабилизации на протяжении года на повышенных уровнях в июле обновила минимум за этот период, а превышение ее над инфляционными ожиданиями говорит о надежде населения на снижение инфляции в будущем примерно на 0,5 процентного пункта, что близко к оценкам экспертов.

«Предварительные недельные оценки прироста ИПЦ, согласно нашим расчетам, учитывающим ослабление рубля в начале августа, указывают на возобновление сезонно сглаженного роста цен (0,4—0,5%) после простоя в июне — июле и сохранение инфляции в августе на уровне 4,6%. Превышение ключевой ставки (7,25%) над профессиональными прогнозами инфляции на год вперед уменьшилось до 3,25 п. п., прилегающих к верхней границе нейтрального, с точки зрения Банка России, интервала в 2—3 п. п. Мы понижаем наш прогноз по инфляции на 2019 год до 4,4% с вероятностью его дальнейшего снижения при благоприятных условиях», — отмечается в «Комментариях».

Там подчеркивается, что «все мнения, высказанные в данном обозрении, отражают точку зрения авторов и могут не совпадать с официальной позицией НИУ ВШЭ.



Напомним, Банк России ожидает, что с учетом проводимой им денежно-кредитной политики инфляция вернется к целевому уровню 4% в начале 2020 года. Инфляцию по итогам текущего года регулятор прогнозирует в интервале 4,2—4,7%.