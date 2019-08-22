Банк России снизил размер требований к акционерам банка «ФК Открытие» с конца 2018 года с 310,5 млрд до 289,5 млрд рублей, свидетельствуют материалы регулятора, с которыми ознакомился Reuters.

В конце декабря ЦБ направил претензию по адресу основного акционера — компании «Открытие холдинг», в которой говорится, что оценка ущерба от действий контролирующего акционера составляет 310,5 млрд рублей. Ущербом регулятор называет упущенную выгоду от средств, которые он размещал в санированных банках.

Размер выделенных для поддержки банка средств на 1 января 2018 года составил 836,2 млрд рублей.

Через полгода ЦБ от имени «ФК Открытие» подал иск о привлечении к ответственности контролирующих лиц банка и членов правления. В иске ЦБ требует вернуть 289,52 млрд рублей, которые также определены как неполученная прибыль от размещения средств. К моменту подачи иска объем средств, выделенных на поддержку «ФК Открытие», составлял уже 927,9 млрд рублей.

Потери от размещения ликвидности в банке регулятор оценил в 20,6 млрд рублей, а от вложения в капитал банка — в 268,9 млрд рублей.

Необходимость санации банка «ФК Открытие» возникла как следствие действий контролирующих лиц, которые реализовывали слишком рискованную бизнес-модель, базирующуюся на постоянной экспансии и крупномасштабных рискованных операциях. Они привели к снижению рейтинга банка, после чего банк не мог работать со средствами бюджетов, а его бумаги не могли находиться в ломбардном списке ЦБ.

Также в документе указано, что 17 и 24 августа 2017 года ЦБ потребовал от «ФК Открытие» досоздать резервы на 74,4 млрд рублей, и, выполнив требование регулятора, банк нарушил сразу несколько обязательных нормативов из-за резкого сокращения капитала.