Уральский Банк Реконструкции и Развития снизил ставки по потребительский кредитам.

Кредит «Без справок» доступен от 15,5% (ранее от 18,9%) до 26% годовых. Сумма финансирования — от 50 тыс. до 200 тыс. рублей на срок от трех до семи лет. Обеспечение не требуется. Для оформления понадобится только паспорт РФ.

Если необходима более крупная сумма, клиентам доступен кредит «Открытый». Сумма финансирования — от 50 тыс. до 3 млн рублей на срок от трех до семи лет. Процентная ставка зависит от суммы кредитования: от 50 тыс. до 99 999 рублей — 23% или 25% (ранее 25%) годовых, до 299 тыс. рублей — 21%, 24% или 24,7% (ранее от 24%) годовых, до 1 млн рублей — 16,5%, 19,9% (ранее 19,9%) годовых, до 1,5 млн рублей — 13,5%, 15,5%, 16,9%, 17,9%, 19% (ранее от 16,9%) годовых, до 3 млн рублей — 11,9% годовых. Для оформления понадобится подтверждение основного дохода справкой 2-НДФЛ либо по форме банка либо выписка из Пенсионного фонда России (предоставление данного документа обязательно при сумме кредита более 1,5 млн рублей).

Кредитные средства зачисляются на банковскую карту.

«Воспользоваться программами смогут не только работники по найму, но и индивидуальные предприниматели», — уточняет эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Ольга Жидкова.