Первый операционный офис РНКБ открылся в Краснодаре. Отделение расположено по адресу: ул. Красная, д. 145, следует из релиза финучреждения.

«Это универсальный полноформатный офис, который предоставляет полный комплекс банковских продуктов и услуг для физических и юридических лиц. Клиенты могут воспользоваться программами ипотечного кредитования на покупку недвижимости в Санкт-Петербурге, Крыму, Москве и Краснодарском крае, оформить депозит или кредит, открыть банковскую карту, осуществить денежный перевод, оформить страховку и приобрести памятные монеты с уникальным дизайном», — уточнили в банке.



Новый офис работает с понедельника по пятницу, с 9:00 до 18:00.