Страховая компания «Согласие» назвала российские города, в которых автовладельцы чаще всего разбивают машины в ДТП полностью.



Так, самым опасным для водителей оказался город Темрюк в Краснодарском крае: там дорожные аварии с полным уничтожением автомобиля случаются почти в 2,5 раза чаще, чем в среднем по России.



«К городам повышенной опасности можно также отнести Челябинск, Липецк и Воронеж (частота «тоталей» здесь в 1,8—1,9 раза выше среднероссийской), в Иркутске и Новосибирске автомобили разбиваются полностью в 1,5 раза чаще, чем в среднем по стране. Также «тотальная» аварийность выше среднероссийского показателя в Ростове-на-Дону и Ставрополе», — говорится в релизе.

Как отмечается в исследовании, к числу наиболее безопасных городов относятся Тюмень, Рязань и Ульяновск, где страховых случаев по автокаско с «тоталем» почти вдвое меньше, чем в среднем по России. В Ярославле и Калининграде частота «тоталей» на 19% и 18% ниже, чем в среднем по стране, в Пскове — на 15%, в Оренбурге — на 10%, заключили в «Согласии».