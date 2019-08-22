В июле объем свободных денег у россиян сократился на 10% и составил 29,3 тыс. рублей. По итогам семи месяцев объем свободных денег составил 27,3 тыс. рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе холдинга «Ромир».

«В июле после июньского пика объем «свободных денег» в типичном российском домохозяйстве откатился к показателям апреля — мая. То есть потери индекса «свободных денег» составили 10%, а значение достигло отметки в 29,3 тысячи рублей. Среднегодовое значение ИСД при этом продолжает медленно, но расти. За месяц этот показатель вырос на 100 рублей», — говорится в сообщении.

Покупательская способность свободных денег в пересчете на стоимость упаковки йода 10 мл в текущем году достигла пика. В настоящее время на все свободные средства можно приобрести 1 806 пузырьков йода. В прошлом году — 1 771 упаковку лекарства. В два предыдущих года на все свободные деньги можно было приобрести почти 1 400 флаконов йода, а в 2012—2014 годах — больше 1 400 единиц. Самый низкий показатель покупательской способности свободных денег был зафиксирован в 2009 году, когда можно было купить всего около 700 упаковок.

Свободные деньги домохозяйств — это денежные средства, которые остаются после покупки необходимых продуктов питания, товаров повседневного спроса, оплаты жилищно-коммунальных, транспортных и других услуг. Это те средства, которые домохозяйство может израсходовать на отдых, развлечения, дополнительное образование, ремонт или отложить для крупной покупки.