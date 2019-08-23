Платформа AliExpress с 23 августа запустила для российских пользователей услугу безусловного возврата покупок из Китая. Об этом рассказал РБК представитель онлайн-площадки Антон Пантелеев. Покупатели, которые сделают заказ на платформе, смогут вернуть товар без объяснения причин в течение двух недель после получения.

Россия стала первой страной за пределами Китая, для которой на AliExpress введена подобная услуга.

«Около трети наших потенциальных покупателей отказываются от покупки на платформе из-за сложностей с процедурой возврата или же опасаются делать более дорогие покупки, чем они привыкли», — поясняет причины появления сервиса гендиректор AliExpress в России Лю Вэй. Сейчас средний чек покупки на площадке — 9—10 долларов.

Новая система должна помочь AliExpress повысить спрос на товары в категории «одежда и обувь» и убрать барьеры, связанные с опасениями не угадать размер, цвет, фасон выбранной одежды или обуви, рассчитывают в компании. В год количество активных покупателей из России на AliExpress составляет около 20 млн, рассказывал осенью 2018 года Лю Вэй в интервью РБК.

Ранее покупатель мог вернуть товар только в случае явного несоответствия заявленным характеристикам. Для этого нужно было открыть «спор» (специальная форма для коммуникации между покупателем и продавцом), аргументировать отказ и дождаться ответа. При этом обратная пересылка товара продавцу оплачивалась покупателем.

На первом этапе услуга будет распространяться более чем на 10 млн наиболее популярных товаров, далее — на весь ассортимент (сколько продлится первый этап, в AliExpress не уточняют).

Нельзя будет вернуть нижнее белье, сшитые на заказ свадебные платья, смартфоны и электронные компоненты для гаджетов.

В течение двух недель с момента получения товара покупатель должен открыть спор через службу поддержки платформы AliExpress и получить специальный код, затем предъявить его вместе с товаром в отделении Почты России. Деньги вернутся покупателю после доставки товара на склад AliExpress. Услуга для покупателя бесплатна.

Сроки поступления средств на счет зависят от банка — эмитента карты, но редко превышают 21 день. В среднем с того момента, как покупатель пришел в почтовое отделение, до момента, когда он получил деньги, должно пройти 10—14 дней, заверил Антон Пантелеев.



В конце июля стало известно, что AliExpress будет выступать поставщиком товаров для небольших магазинов в российских регионах, а также для крупной российской розницы. Первыми клиентами компании в рамках проекта стали несколько региональных сетей в Краснодарском крае и Свердловской области, а ассортимент на этапе тестирования включает аксессуары, товары для дома и сада, одежду и различные сезонные товары.