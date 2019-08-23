Принимая решение, предоставлять ли клиенту кредит на сумму от 10 тыс. рублей и более, а также увеличивать ли лимит по кредитной карте, банки с 1 октября 2019 года будут обязаны рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщика. Кредитные организации по-разному оценивают нововведения ЦБ, сообщает РБК .

Надбавки по коэффициентам риска по потребкредитам будут зависеть от показателя долговой нагрузки заемщика и полной стоимости кредита (ПСК — годовые проценты, которые выплачивает заемщик). Они варьируются от 30% до 220%: чем выше ПДН и ПСК, тем выше коэффициент риска.

ЦБ рассматривает дополнительные меры по ограничению потребкредитования С 1 октября 2019 года российские банки также будут обязаны применять новую модель оценки заемщиков с использованием коэффициентов предельной долговой нагрузки.

По словам представителя ВТБ, было бы правильнее, чтобы при отсутствии официального дохода можно было принимать в расчет не средний доход в целом по региону, а средний для работающего населения региона, а также учитывать проценты по депозитам, размещенным в банке-кредиторе. Нововведение ЦБ уже с 2020 года снизит темпы роста розничного кредитования, считает он.

Новые правила расчета нагрузки на капитал не окажут критического влияния на портфель Московского Кредитного Банка, поскольку по методике ЦБ ряд сегментов с низким значением ПДН и ПСК снижают нагрузку на капитал, заметил директор департамента розничного кредитования банка Рустам Идрисов.

Банку «ФК Открытие» придется незначительно изменить свою методику, чтобы она полностью соответствовала предложенной ЦБ, сообщил его представитель. Переход на новый расчет повлияет на размер требований к капиталу и на показатели доходности на капитал, что может приводить к изменениям параметров кредитного предложения.

Хоум Кредит Банк применяет подход к оценке закредитованности, похожий на предложенный ЦБ, с 2014 года, рассказал представитель банка. Кредитная организация планирует совмещать его с методикой, предложенной регулятором.

В Тинькофф Банке видят большой потенциал в модельной оценке доходов по объективным факторам — трансакциям по всем картам потенциального заемщика в разных банках. Этот подход планируется развивать с участием регулятора.