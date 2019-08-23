Свободно купить и еду и одежду могут 52,6% многодетных семей в России, однако эта группа не может позволить себе приобретение товаров длительного пользования, а на все, кроме покупки квартиры, дачи и автомобиля, хватает денег 16,6% семей. Такие данные Росстата приводит РИА Новости.

Количество многодетных семей, которые могут свободно позволить себе покупку еды, но при этом испытывают сложности с приобретением одежды и оплатой ЖКУ, составляет 27,7%, а 2% заявляют, что им не хватает даже на еду. Позволить себе все, что считают нужным, могут 0,7% многодетных семей в стране.

«Данные исследований Росстата, в которых респонденты оценивают свое финансовое положение, а также возможность приобретения тех или иных товарных позиций и услуг, во многом связаны с ощущением опрошенных членов домохозяйств в момент проведения опроса», — заявил РИА Новости доцент департамента мировой экономики и мировых финансов Финансового университета при правительстве РФ Лазарь Бадалов.

По его словам, в такого рода опросах отсутствует некий стандартный набор товаров и услуг, которые бы выступали четким сигналом уровня благосостояния респондентов.

