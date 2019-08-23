Спад в российской экономике в перспективе ближайших месяцев не выглядит неизбежным, но становится все более вероятным. Об этом говорится в очередном выпуске бюллетеня «Комментарии о государстве и бизнесе», подготовленном институтом «Центр развития» НИУ «ВШЭ».

Авторы обзора ссылаются на динамику сводного опережающего индекса (СОИ), который в июле 2019 года опять оказался в отрицательной области (минус 2%). «Наибольший риск в российской экономике по-прежнему связан со значительным (если судить об этом по предпринимательским опросам) снижением новых заказов на производство продукции, за которым стоит застаревшая слабость внутреннего спроса. Это заметно увеличивает вероятность негативных сценариев», — рассуждают аналитики.

Нефтяные цены в июле оказались на 11,7% ниже, чем были за год до этого. По мнению авторов доклада, в ближайшие месяцы рассчитывать на особую поддержку российской экономики со стороны нефтяных цен не приходится.

«Вклад реального эффективного курса и процентных ставок в динамику СОИ также отрицателен, хотя и не очень велик. Значительный позитивный вклад внес только индекс РТС, который в конце июля оказался на 15,9% выше, чем за год до этого. Однако это вряд ли является признаком большого энтузиазма инвесторов, ожидающих бурного роста российской экономики. Скорее это связано с падением фондового рынка в прошлом году вследствие введенных весной и летом 2018 года антироссийских санкций», — отмечается в материале.

«В целом приходится констатировать, что экономика России остается в зоне риска. Говорить о неизбежности спада сейчас еще преждевременно: в середине 2012 года СОИ опускался еще ниже, но рецессии тогда не было, дело ограничилось стагнацией. Тем не менее каких-либо сдвигов в лучшую сторону динамика СОИ явно не предвещает», — заключают эксперты.

Также они отмечают, что в июне 2019 года сводный индекс региональной экономической активности (РЭА) во второй раз подряд упал — с 48,8% до 47,6%. По данным ВШЭ, столь низкого значения индекса РЭА не наблюдалось почти 2,5 года, с февраля 2017-го.

При этом ухудшение конъюнктуры по сравнению с соответствующим периодом прошлого года (значение индекса меньше 50%) наблюдалось в трех из пяти важнейших секторов экономики и в четырех из восьми федеральных округов.

Так, наиболее проблемным сектором в июне-2019 оказалась оптовая торговля, где индекс РЭА составил 34,1%. Значительная неустойчивость наблюдалась в строительстве (39%) и секторе платных услуг (35,4%). В то же время в промышленности (61%) и особенно в розничной торговле (68,3%) по сравнению с прошлым годом конъюнктура улучшилась.



В разрезе федеральных округов наиболее тревожная ситуация сложилась в Северо-Западном (42%), Приволжском (42,9%) и Уральском (45%) федеральных округах. В остальных округах индекс РЭА оказался в диапазоне от 48% до 52%, что фактически указывает на стагнацию на большей части территории России.