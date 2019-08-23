Работающих россиян больше всего устраивает график работы и стабильность компании, но они не удовлетворены соцпакетом и зарплатой. Об этом свидетельствуют данные опроса , проведенного сервисом по поиску работы и сотрудников Rabota.ru

Как указано в релизе портала, графиком своей работы полностью удовлетворены 43% респондентов. Стабильность компании оказалась на втором месте с небольшим отрывом (40%). Россияне также оказались совершенно довольны расположением места работы, это вариант выделили 36% опрошенных.

Наименьшую удовлетворенность вызывают у работников объем соцпакета и нематериальных бонусов: доля «крайне недовольных» достигла 30%. Для фактора «зарплата» этот показатель составил 19%. Почти треть респондентов затруднились оценить степень своей удовлетворенности зарплатой.

Уточним, что вышеприведенные цифры — это доли полностью довольных или крайне недовольных соответствующими условиями респондентов, а с учетом просто довольных и недовольных эти показатели выше. Помимо указанных факторов респонденты оценили соответствие своей должности фактическим обязанностям и степень своей удовлетворенности трудовым коллективом, руководством, условиями труда.



В опросе приняли участие 4 тыс. экономически активных россиян старше 18 лет, у которых на данный момент есть постоянная работа.

