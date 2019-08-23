Лондонский суд обязал Гранта Уэста, британского хакера, ответственного за кибератаки на более чем 100 компаний, выплатить компенсацию в размере 922 тыс. фунтов (1,1 млн долларов) в криптовалюте. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Скотленд-Ярда.

«Криптовалюта будет распродана, и пострадавшие получат компенсацию за ущерб, нанесенный преступной деятельностью Уэста», — говорится в сообщении.

Как отмечают правоохранители, Уэст, который действовал под псевдонимом Courvoisier, использовал фишинг, рассылая адресные письма с вредоносным вложением, получал финансовые данные десятков тысяч клиентов и затем продавал эту информацию за криптовалюту, которую хранил на нескольких аккаунтах.

Расследование по делу Гранта длилось два года. В ходе обыска в его доме была обнаружена карта памяти, на которой была полная информация о 63 тыс. кредитных и дебетовых картах, которыми он нередко пользовался в личных целях. В мае злоумышленник был приговорен к десяти годам и восьми месяцам тюремного заключения.