Минфин в течение месяца внесет в правительство доработанный законопроект о защите и поощрении капиталовложений. Об этом сообщил журналистам первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.

«У нас уже есть согласие в экономическом блоке правительства, осталось урегулировать разногласия по ряду других ведомств. По нашим планам, мы должны внести этот законопроект в правительство в течение месяца и в осеннюю сессию рассмотреть в Государственной думе. Законопроект первоочередной, его ждут инвесторы... Поэтому мы считаем, что это одна из важных инвестиционно значимых структурных инициатив правительства. Будем делать все необходимое для его ускорения», — отметил Силуанов, которого цитирует ТАСС.

Отвечая на вопрос, может ли закон о защите капиталовложений вступить в силу до начала следующего года, первый вице-премьер сказал: «В наших планах именно такие сроки установлены».



В конце июля источник в аппарате правительства РФ сообщил журналистам, что законопроект пока не согласован всеми заинтересованными ведомствами, к тому же его необходимо увязать с принятым пакетом законов об обновленном механизме специальных инвестиционных контрактов. Законопроект, подготовленный Минфином, был внесен в правительство в середине апреля, но затем был отправлен на доработку. Предполагалось, что документ о защите и поощрении капиталовложений должен стать законом об инвестициях, который даст бизнесу преференции взамен вложений в экономику.