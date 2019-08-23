Центральный банк России привлек ВТБ к административной ответственности по статье 15.26.3 Кодекса об административных правонарушениях. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Статья 15.26.3 формулируется как «неисполнение установленной законом обязанности по представлению в установленный законом срок источником формирования кредитной истории информации, подтверждающей достоверность ранее переданных сведений или правомерность запроса кредитного отчета, оспариваемые субъектом кредитной истории, либо ненаправление указанным источником соответствующих достоверных сведений или просьбы об удалении неправомерного запроса в бюро кредитных историй в установленный законом срок».

Банку может быть назначен штраф в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Постановление выписано 29 июля 2019 года, вступило в силу 23 августа.

Более подробно причины привлечения кредитных организаций к административной ответственности ЦБ в своих сообщениях не раскрывает. Портал Банки.ру предлагает финучреждению направить комментарий на news@banki.ru, и он будет опубликован в этой новости.