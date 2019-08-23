Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Московской области задержали участников организованной группы, подозреваемой в отмывании денег. Об этом сообщается в пресс-релизе МВД России.

Было установлено, что злоумышленники, используя подконтрольные организации, создавали видимость финансово-хозяйственной деятельности. По фиктивным договорам оказания различных услуг они осуществляли финансовые операции с зачислением денежных средств на расчетные счета по безналичным трансакциям, которые в дальнейшем зачислялись на счета предприятий, открытые для хозяйственных нужд и перечисления заработной платы несуществующим работникам. Деньги обналичивались в банкоматах Московского региона и выдавались представителям коммерческих организаций, участвующих в незаконных операциях в качестве контрагентов, за вычетом комиссии в размере 14% от обналичиваемой суммы. По предварительной оценке, подозреваемыми совершены незаконные финансовые операции на сумму более 200 млн рублей.

«По данному факту Следственным управлением УМВД России по городскому округу Красногорск возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ. В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции при участии Росгвардии задержаны предполагаемый организатор группы и четверо ее активных участников», — говорится в сообщении.

В ходе обысков обнаружены и изъяты денежные средства, печати различных организаций, финансовые документы, банковские карты, электронные носители информации, а также документы, связанные с фиктивной регистрацией юридических лиц.