Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило кредитный рейтинг БайкалИнвестБанка на уровне «B-(RU)». Кроме того, агентство подтвердило кредитный рейтинг банка «Реалист» на уровне «B(RU)». Прогноз по рейтингам — «развивающийся».

Присвоение прогноза «развивающийся» по рейтингам (ранее кредитные рейтинги имели статус «рейтинг на пересмотре — развивающийся») связано с тем, что осуществляемая с конца 2018 года процедура по реорганизации и присоединению к БайкалИнвестБанку банка «Реалист» еще не завершена, и в настоящее время агентство не имеет возможности оценить сроки ее завершения.

Как напоминает агентство, БайкалИнвестБанк — небольшая кредитная организация, осуществляющая свою деятельность преимущественно в Иркутской области и в Москве. Банк специализируется на кредитовании нефинансовых компаний, кредитах на покупку спецтехники, выдаче банковских гарантий, операциях по покупке/продаже золота и валютно-обменных операциях. «Реалист» — небольшая кредитная организация c базовой лицензией, осуществляющая свою деятельность преимущественно в Москве. Банк специализируется на кредитовании нефинансовых компаний и выдаче банковских гарантий.

Оценка бизнес-профиля отражает слабую франшизу БайкалИнвестБанка и банка «Реалист» на банковском рынке и учитывает отрицательное мнение АКРА относительно деловой репутации одного из бенефициаров, выступавшего акционером Рост Банка и ряда связанных с ним банков, в отношении которых в ноябре 2014 года Банк России принял решение о процедуре финансового оздоровления.

Агентство отмечает, что БайкалИнвестБанк в масштабах российского банковского сектора имеет незначительную долю рынка, однако на региональном уровне банк обладает адекватными рыночными позициями и имеет устойчивую базу заемщиков среди золотодобывающих компаний. АКРА отмечает достаточно высокую диверсификацию операционного дохода банка, однако допускает возможность ее снижения в связи с изменением критериев допуска банков на рынок гарантий с 1 января 2020 года, что может привести, по мнению АКРА, к сокращению комиссионного дохода от выдачи гарантий.

Аналитики поясняют, что сохраненный на уровне «В-(RU)» кредитный рейтинг БайкалИнвестБанка обусловлен его слабым бизнес-профилем в сочетании с адекватной достаточностью капитала, адекватной позицией по ликвидности, нейтральной оценкой риск-профиля, а также удовлетворительной структурой фондирования.

К позитивному рейтинговому действию могут привести снижение доли проблемных и безнадежных ссуд, усиление конкурентных позиций в ключевых сегментах, а также снижение концентрации источников фондирования. К негативному рейтинговому действию могут привести снижение нормативов достаточности капитала, ухудшение качества кредитного портфеля или ухудшение позиции по ликвидности.

Подтверждение кредитного рейтинга банка «Реалист» обусловлено сохраняющейся адекватной оценкой достаточности капитала и позицией по ликвидности и фондированию, слабым бизнес-профилем и удовлетворительной оценкой риск-профиля.

К позитивному рейтинговому действию может привести снижение концентрации на крупнейших группах заемщиков. К негативному рейтинговому действию могут привести снижение нормативов достаточности капитала, ухудшение качества кредитного портфеля, ухудшение позиции по ликвидности.

«Развивающийся» прогноз предполагает с равной долей вероятности как повышение, так и понижение рейтинга на горизонте 12—18 месяцев.