МТС Банк и МТС объявляют о расширении круга потенциальных пользователей виртуальных карт, оформляемых в мобильном приложении «МТС Деньги». С запуском виртуальной предоплаченной карты MTS Cashback Lite повышенный кешбэк при покупках со смартфонов стал доступным большинству абонентов МТС, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Теперь виртуальные карточные продукты группы МТС масштабируются практически на всю мобильную абонентскую базу оператора. Основное преимущество новой виртуальной предоплаченной карты MTS Cashback Lite в ее широкой доступности — большинство из 78 миллионов абонентов МТС в России увидят в мобильном приложении «МТС Деньги» баннер с предложением оформить виртуальную карту», — отмечается в релизе банка.

Для оформления и активации виртуальных карт линейки MTS Cashback абоненту МТС не нужно посещать офис банка или заполнять онлайн-анкету — карта доступна в мобильном приложении «МТС Деньги» с экрана смартфона. В скором времени карта появится в приложении «Мой МТС», обещают в банке. Активация занимает не более двух минут — клиенту достаточно кликнуть на баннер и подтвердить свое согласие с условиями обслуживания вводом СМС-кода.

Новая виртуальная карта MTS Cashback Lite дополнила существующую линейку карт Cashback платежной системы Mastercard. Ранее были запущены две карты: пластиковая универсальная карта MTS Cashback, распространяемая в офисах продаж МТС и МТС Банка, а также виртуальная карта MTS Cashback Digital, которую абоненты МТС могут оформить в мобильном приложении «МТС Деньги» только при получении персонального предложения от МТС Банка.

Виртуальные карты линейки MTS Cashback предназначены для покупок в Интернете, в розничных точках продаж при помощи сервисов бесконтактной оплаты Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay, для осуществления безналичных переводов, а также для снятия наличных собственных средств в банкоматах с функцией NFC любых банков по всему миру.

«Преимущества продуктовой линейки MTS Cashback в бесплатном выпуске и обслуживании карт, а также в повышенном кешбэке, который можно потратить на услуги связи МТС и покупку товаров в салонах МТС. Их использование позволяет вернуть часть трат за счет программы лояльности МТС Cashback: до 25% кешбэка при оплате онлайн-покупок в магазинах партнеров через сервис МТС Cashback, 5% кешбэка при оплате картой в супермаркетах, АЗС и кинотеатрах, 1% — в остальных категориях. Максимальная сумма кешбэка эквивалентна 10 тысячам рублей в месяц», — говорится в сообщении банка.

Отличия виртуальной предоплаченной карты MTS Cashback Lite от других карт линейки MTS Cashback в отсутствии возможности оформления кредита, а также в наличии лимитов на: платежи в размере не более 60 тыс. рублей за один платеж и до 200 тыс. рублей в месяц; снятие наличных до 5 тыс. рублей в день и до 40 тыс. рублей в месяц; переводы не более 60 тыс. рублей за один перевод и до 200 тыс. рублей в месяц.