Банк для предпринимателей «Точка» предлагает автоматическое пополнение счета для работы с тендерами. Новая услуга поможет избежать препятствий, связанных с недостатком средств на расчетном счете при подаче заявки на тендер, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Чтобы счет пополнялся автоматически, нужно просто заранее дать согласие на автоматическое пополнение для обеспечения заявки. Это можно сделать прямо в мобильном приложении с помощью функции «Настроить автопополнение», — говорится в релизе.

Для клиентов «Точки» услуга предоставляется бесплатно.

При подаче заявки на тендер площадка удерживает необходимую для обеспечения заявки сумму. Часто бывает так, что денег на счете недостаточно для реализации заявки. Когда наступит «страховой случай», «Точка» спишет с расчетного счета необходимую сумму. Если на нем также недостаточно средств, клиент получит СМС с просьбой пополнить расчетный счет.

«Раньше в таких случаях мы отравляли клиенту сообщение о том, что счет необходимо пополнить в течение 30 минут — чтобы успеть поучаствовать в тендере. Из-за такого короткого временного интервала только 100 из 500 клиентов успевали внести необходимую сумму. Теперь достаточно просто дать согласие на автоматическое пополнение с расчетного счета, чтобы успешно продолжить работу с тендерной площадкой», — комментирует менеджер продукта в банке для предпринимателей «Точка» Сергей Гороховский.

Ранее «Точка» запустила отдельное приложение «Тендеры Точка» для работы со спецсчетом, скачать его можно в AppStore, планируется релиз и для Android. Также в приложении можно открыть спецсчет и взять тендерный заем или банковскую гарантию онлайн.