Просроченная задолженность населения по ипотечным кредитам по итогам II квартала 2019 года выросла по сравнению с I кварталом на 29 млн рублей — до 76,73 млрд рублей. Доля просроченной задолженности сократилась на 0,04 процентного пункта, составив 1,1% от общего объема ипотечной задолженности. К таким выводам пришли аналитики коллекторского агентства «Долговой консультант» на основе статистических данных Банка России.



Среди регионов с максимальной долей просроченных ипотечных кредитов, отраженных на балансах банков, лидируют жители Республики Алтай (3,5%, или 139 млн рублей), Чеченская Республика (3,4%, или 159 млн рублей) и Республика Северная Осетия — Алания (2,8%, или 486 млн рублей). Минимальная доля проблемных ипотечных кредитов у жителей Севастополя (0,2%, или 8 млн рублей), Чукотского автономного округа (0,2%, или 7 млн рублей) и Республики Крым (0,32%, или 36 млн рублей).

«Результаты второго квартала в целом показывают тенденцию на снижение доли просроченной ипотечной задолженности в кредитных ипотечных портфелях, что вызвано ростом объемов кредитования на 4% за три месяца — до 7,03 трлн рублей. Сумма просроченной задолженности по ипотечным кредитам на балансах банков практически не растет, а ее доля размывается новыми выдачами», — комментирует генеральный директор коллекторского агентства «Долговой консультант» Денис Аксенов.

Также причиной для корректировки в сторону снижения доли просроченных ипотечных кредитов по отношению к общей ипотечной задолженности стала активность банков по продаже портфелей проблемной задолженности со своих балансов третьим лицам.

«Банки все чаще приходят к мысли о целесообразности продажи просроченных ипотечных кредитов. Цикл взыскания по ипотеке достаточно продолжительный, а продажа позволяет банкам восстановить созданные резервы. Для заемщика же продажа кредита означает смену кредитора и залогодержателя, но погашать кредит все равно придется. И чаще всего за счет продажи квартиры», — отметил эксперт.