Члены Национальной ассоциации коллекторских агентств (НАПКА) непричастны к нападению коллекторов на должника и его ребенка в Красногорске. Об этом заявил президент НАПКА Эльман Мехтиев.

Ранее в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области сообщили о проверке предварительной информации о том, что 23 августа нападавшие обстреляли мужчину с девочкой из пневматического пистолета.

«Мы сделали быстрый опрос крупнейших агентств. Две трети мне напомнили, что у них вообще нет выездных коллекторов. Мы быстро перепроверяем себя: наши или не наши», — заявил Мехтиев в комментарии радиостанции «Говорит Москва».

Глава НАПКА выразил убеждение, что нападавшие не связаны с ассоциацией, а также призвал опознать преступников и публично назвать организацию, от имени которой они действовали.