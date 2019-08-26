Субординированному кредитору впервые удалось вернуть все средства, предоставленные санируемому российскому банку, сообщает «Коммерсант» . Речь идет о Международной финансовой корпорации (IFC), чьи средства зависли в Азиатско-Тихоокеанском Банке (АТБ).

Согласно полугодовой отчетности в соответствии с МСФО, АТБ заработал 2,5 млрд рублей, тогда как в первом полугодии 2018 года его убыток составлял почти 10 млрд рублей. Также в начале года банк создал резервы на 1,4 млрд рублей на случай проигрыша в тяжбах с IFC, а по состоянию на 1 июля 2019 года указанный судебный спор уже был урегулирован.

Сразу после старта санации АТБ временная администрация банка списала субординированный кредит на 30 млн долларов, предоставленный IFC в 2002 году под почти 13% годовых. Субординированные инструменты, предоставленные до 2014 года, не давали возможности списания. Действующие нормы «Базеля III» предполагают списание субордов в случае снижения капитала кредитной организации до определенного уровня. IFC, учитывая дату выдачи займа, не согласилась с действиями ЦБ и обратилась в Лондонский международный арбитражный суд. Мировое соглашение было заключено примерно за месяц до попытки ЦБ продать АТБ.

ЦБ готов продать Азиатско-Тихоокеанский Банк вместе с юридическим риском Дисконт, с которым будет продаваться АТБ, учитывает возможные убытки от его проигрыша в суде по делу о суборде IFC.

По словам экспертов, это первый случай полного возврата списанного в рамках санации суборда. В России до этого судебная практика по оспариванию списания субординированных кредитов была негативной для кредиторов.