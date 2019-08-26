Введенный французскими властями цифровой налог не направлен конкретно против американских компаний. Об этом сообщил в воскресенье телеканал ABC со ссылкой на французский высокопоставленный источник.

По его данным, представитель французских властей, согласившийся на разговор на условиях анонимности, настоял на том, что целью налога не являются давление исключительно на американские компании. По его словам, под его действие подпадут как Google, Amazon, Facebook, Apple и Uber, так и компании из Франции, Китая и других стран. При этом, как подчеркнул собеседник телеканала, власти страны готовы будут отменить введенный налог в случае, если будет достигнуто международное соглашение о налогообложении цифровых компаний.

Президент США Дональд Трамп в пятницу перед вылетом на саммит G7 во Францию заявил о том, что Соединенные Штаты могут обложить таможенными пошлинами французские вина в ответ на введенный Парижем цифровой налог. «Мне не нравится то, что сделала Франция. Она ввела цифровой налог на наши технологические компании», — отметил Трамп. Ранее в беседе с журналистами он заявил, что допускает введение таможенных пошлин на товары из Франции, в частности вина, из-за цифрового налога в отношении американских компаний.

11 июля сенат Франции (верхняя палата парламента) окончательно принял законопроект о налогообложении крупнейших компаний, предлагающих цифровые услуги. Данный налог затронет прибыль интернет-гигантов, полученную после 1 января 2019 года, и составит 3% общего оборота во Франции. В частности, под него подпадают все компании, чей оборот превышает 750 млн евро в мире и 25 млн евро во Франции, а также компании, чья сфера деятельности охватывает интернет-рекламу, продажи в Интернете или работу агрегаторов информации.