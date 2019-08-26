США не смогут запугать Китай и должны перестать недооценивать его. Как заявил в понедельник на брифинге официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, Китай примет ответные меры в случае повышения Соединенными Штатами ввозных пошлин на китайскую продукцию на общую сумму 550 млрд долларов.

«Китай выступает против притеснений и запугивания в мировой торговле. Должен сказать, что угрозы и запугивание не сработают с Китаем. Призываем США не недооценивать Китай и прекратить такие неправильные действия», — указал дипломат.

«Если США в самом деле пойдут на такие шаги (повышение пошлин на импорт из КНР. — Прим. ред.), Китай продолжит принимать ответные контрмеры для защиты своих интересов», — добавил Гэн Шуан.