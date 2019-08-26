В ходе расследования дела экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова было арестовано имущество, недвижимость и счета на общую сумму 27 млрд рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда.

В понедельник рассматриваются апелляционные жалобы адвокатов на арест счетов и имущества, принадлежащих Абызову, его родственникам и фирмам, которые с ним связаны.

Ранее указывалась сумма в 20 млрд рублей.

Бывшему министру предъявили обвинение в создании преступного сообщества с использованием служебного положения и мошенничестве в особо крупном размере.

По данным следствия, он с апреля 2011 по ноябрь 2014 года похитил у нескольких компаний 4 млрд рублей и вывел средства за рубеж.

