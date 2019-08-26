ООО «Центральное общество» (до 9 августа 2019 года называлось ООО «Центральное страховое общество») подало иск к МВД РФ на 611,989 млн рублей, следует из картотеки Арбитражного суда Москвы.

Иск подан 22 августа и пока не принят к производству. Суть исковых требований в картотеке не раскрывается.

Компания «Центральное страховое общество» в конце 2017 года выиграла конкурс на страхование жизни и здоровья сотрудников МВД с ценой контракта 13,8 млрд рублей. В конкурсе участвовали и более крупные компании, в частности СК «МАКС», которая выражала недоумение результатами конкурса: крупный госконтракт достался компании, не имеющей рейтинга и в которую уже ранее вводилась временная администрация. В мае 2018 года ЦСО лишилось лицензии. В июле 2018 года временная администрация сообщала о признаках вывода активов в компании и отмечала, что размер ее активов недостаточен для исполнения обязательств перед кредиторами и уплаты обязательных платежей, а также передавала материалы в правоохранительные органы.

20 июня 2019 года временная администрация прекратила работу в компании. Временная администрация ЦСО подавала в суд заявление о банкротстве страховщика, но Арбитражный суд Московской области в марте 2019 года в этом заявлении отказал. Ранее суд признал законным заключение трудового договора от 2 апреля 2018 года — за месяц до отзыва лицензии — с Еленой Ксендзенко, которая была принята на должность директора по связям с общественностью с окладом 750 тыс. рублей в месяц и выходным пособием в размере годовой зарплаты. Временная администрация пыталась оспорить этот контракт.