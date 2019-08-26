Правительство Греции с 1 сентября намерено полностью отменить capital control и снять все ограничения на движение капитала, заявил министр финансов Христос Стайкурас в парламенте в понедельник.

«Правительство в соответствии со своими программными обязательствами делает еще один шаг вперед, опережая собственный график. Напомним, что в этом году уже был принят закон о среднем снижении налога на недвижимость ENFIA на 22%. И это значительно улучшило структуру задолженности домохозяйств и предприятий», — сказал министр.

«Сегодня правительство через свой финансовый блок приступает к полной отмене ограничений на капитал немедленно, с 1 сентября, в сотрудничестве с Банком Греции, с согласием Греческого союза банков и Союза кооперативных банков Греции, с согласием компетентных европейских надзорных органов», — сказал Стайкурас.

По его словам, это важный символический шаг. «Полное снятие ограничений на движение капитала является одним из требований (кредиторов) к предыдущему правительству. Внесенная Министерством финансов поправка отменяет положения постановления правительства от 18 июля 2015 года, устанавливающие ограничения на снятие наличных и перевод денежных средств. Это постановление было принято в хаотичной обстановке того периода, которая была сформирована легкомысленной политикой прежнего правительства и безответственными переговорами первой половины 2015 года (с кредиторами)», — сказал министр.

Правительство Греции 28 июня 2015 года ввело контроль за движением капиталов (capital control) в связи с острейшим финансовым кризисом и массовым снятием средств со счетов. Был установлен лимит на снятие наличности в банке — 60 евро в день, или 420 евро в неделю, введены ограничения на перевод средств. Значительная часть ограничений на банковскую деятельность и на работу биржи была отменена, но некоторые меры продолжали действовать.