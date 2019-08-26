Сергей Поляков избран членом правления Альфа-Банка согласно решению, принятому советом директоров кредитной организации. Об этом говорится в сообщении банка.

Поляков начал работать в Альфа-Банке с января 2019 года в должности директора по информационным технологиям. Ранее он занимал должность директора по информационным технологиям Московской биржи, входил в состав правления. С 2006 году в компании Quadriserv он был управляющим директором по технологиям и стратегическому развитию. С 1998 по 2005 год работал в Deutsche Bank на различных руководящих позициях, с 1995 года руководил IT-проектами в Morgan Stanley.