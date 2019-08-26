Временная администрация Кемсоцинбанка, назначенная в связи с отзывом его лицензии 31 мая текущего года, в ходе обследования установила в действиях должностных лиц кредитной организации признаки операций, направленных на вывод активов посредством кредитования юридических лиц и заключения сделки по отчуждению недвижимого имущества с физическим лицом, притом что указанные юрлица и физлицо имели сомнительную платежеспособность либо заведомо не обладали способностью исполнить свои обязательства. Об этом сообщается в понедельник на сайте ЦБ.

Информация об осуществленных должностными лицами Кемсоцинбанка финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, направлена в Генеральную прокуратуру и следственный департамент МВД России для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений, уведомляет пресс-служба Центробанка.

По оценке временной администрации, стоимость активов банка не превышает 1,73 млрд рублей при величине обязательств перед кредиторами 1,96 млрд, указано в сообщении регулятора. Таким образом, оценка «дыры» в капитале банка на дату отзыва его лицензии несколько повышена — до 0,23 млрд рублей. Ранее сообщалось о «дыре» в 0,177 млрд, исходя из оценки активов в 1,779 млрд рублей и обязательств в 1,956 млрд.

Арбитражный суд Кемеровской области 29 июля этого года принял решение о признании банка банкротом, назначив конкурсным управляющим Агентство по страхованию вкладов, напоминают в ЦБ.



Исходя из данных, опубликованных Центробанком 8 августа 2019 года, на дату признания банка банкротом отрицательная разница между его активами и обязательствами составляла около 0,414 млрд рублей.