Рубль немного ослаб к доллару и укрепился к евро по итогам основной валютной сессии понедельника, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 19:00 мск доллар стоил около 66,07 рубля (плюс 8 копеек к уровню закрытия пятничных торгов), евро — 73,41 рубля (минус 10 копеек).

С начала торгового дня было совершено 26,5 тыс. сделок с долларом на общую сумму почти 1,9 млрд долларов по курсам от 65,83 до 66,15 рубля за доллар и около 7,8 тыс. сделок с евро на 392 млн евро с диапазоном котировок 73,17—73,61 рубля за евро.



Начальник отдела анализа банков и денежного рынка аналитического департамента ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко обращает внимание на то, что «в паре с долларом рубль в утренние часы даже укреплялся и, хотя впоследствии растерял свое преимущество, остался лишь в незначительном минусе к американской валюте, что стало одним из лучших результатов на развивающихся рынках, где почти все основные валюты торговались в заметном минусе под давлением эскалации торгового конфликта». «Утренний рост рубля к доллару, по всей видимости, объяснялся остаточной конвертацией валютной выручки в рамках крупных налоговых платежей в понедельник, а также положительной динамикой цен на нефть», — рассуждает Кравченко.

«Что касается евро, то здесь рост рубля был во многом обусловлен слабостью самой единой европейской валюты на глобальных площадках после выхода данных о существенном падении индекса делового доверия в Германии», — добавляет аналитик.

«Рубль ведет себя стабильно. Это, пожалуй, сейчас самое оптимальное определение, — комментирует старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова. — В стране продолжается налоговый период, и это поддерживает отечественную валюту, но внешние риски тоже оказывают влияние на поведение «россиянина». Осложнение отношений между США и Китаем давит на позиции валют развивающихся экономик, этот риск не минимизировать какой-то внутренней бравадой. Россия интегрирована в мировые процессы, и если торговые войны идут с новой силой, игнорировать это она не сможет».



Относительно динамики американской валюты Бодрова отмечает, что «увеличение внешнего риска расширяет спрос на доллары… хотя не оставляет ощущение, что инвесторы чего-то ждут». «Динамики в рублевых парах не будет, пока не появится более сильный драйвер», — заключает эксперт.