Мосгорсуд в понедельник отменил решение об аресте 121 млн евро по делу бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве. Об этом ТАСС сообщил адвокат Сергей Дрозда.

«Апелляционная инстанция удовлетворила жалобу защиты, отменив решение об аресте на счетах 121 миллиона евро как вынесенное необоснованно. Эти средства, согласно позиции защиты, находились на счете фирмы, не имеющей отношения к Абызову», — сказал адвокат.

Мосгорсуд также отправил на повторное рассмотрение в Басманный суд два материала следствия об аресте счетов и имущества Абызова. «Апелляционная коллегия согласилась с незаконностью постановлений Басманного суда о наложении ареста на доли в уставных капиталах ряда компаний на сумму около 71 миллиона рублей и объекты недвижимого имущества на территории Российской Федерации на сумму 420 миллионов 796 тысяч 76 рублей», — сообщил адвокат.

Еще по одному материалу следствие само отказалось от наложения ареста в связи с тем, что находившиеся на счете около 1,5 млн рублей были выведены до блокировки счета. Следователь на заседании сообщил, что оценивает общую стоимость арестованного имущества Абызова более чем в 27 млрд рублей. При этом оценка защиты превышает 20 млрд рублей. Общая сумма предполагаемого ущерба и возможные штрафы за его нанесение не превышают, по мнению адвокатов, 5 млрд рублей.



«Защита считает избыточным обеспечительный арест имущества на сумму, значительно превышающую предполагаемый следствием максимальный ущерб», — заявил адвокат.