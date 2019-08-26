Минэкономразвития понизило прогноз по росту реальных располагаемых доходов населения в 2019 году с 1% до 0,1%, заявил журналистам в понедельник глава ведомства Максим Орешкин.

«Рост реальных располагаемых доходов населения на фоне увеличения процентных платежей и слабости совокупного спроса в этом году составит всего 0,1%, а в 2020 году на фоне усиления экономического роста и инвестиционной активности достигнет 1,5%», — сказал министр, чьи слова приводит ТАСС.

Предыдущий (апрельский) прогноз Минэкономразвития также предполагал рост реальных располагаемых доходов россиян на 1,5% в 2020 году. Прогноз на 2021—2024 годы остался без изменений — рост на 2,2%, 2,3%, 2,3% и 2,4% соответственно.



Минэкономразвития повысило прогноз по росту реальной заработной платы в РФ в 2019 году до 1,5% с 1,1% в апрельском прогнозе, в 2020 году — до 2,3% с 2%. В 2021 году министерство ожидает замедления роста зарплат до 2,3% с 2,7%, в 2022—2023 годах прогноз снижен до 2,5% с 2,7%, прогноз на 2024 год составляет 2,6%, что также ниже апрельских 2,7%.