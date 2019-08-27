С декабря 2018 года капитализация рынка криптовалют увеличилась на 167% — со 100 млрд долларов до 268 млрд. Объемы торгов цифровыми деньгами за это время поднялись на 480%, сейчас они составляют 59 млрд долларов. Доля вitcoin в индустрии за это время выросла на 35% и достигла 69%.

В конце прошлого года первая криптовалюта торговалась на рекордно низком уровне в 3,2 тыс. долларов, теперь цена находится на отметке в 10,4 тыс. долларов. За девять месяцев стоимость актива выросла на 225%.

Ethereum с тех пор подорожал на 128% — с 83 до 186 долларов.

Стоимость токена XRP изменилась не так значительно — в середине декабря 2018 года она составляла 0,290 доллара, сейчас — 0,270 доллара (минус 7%).