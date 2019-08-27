Российские фондовые индексы начали торговую сессию вторника разнонаправленно, свидетельствуют данные Московской биржи.



На 10:00 мск индекс Мосбиржи скорректировался вверх на 0,01% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 658,53 пункта. Индекс РТС снизился на 0,04% — до отметки 1 267,68.

«На открытии можем увидеть небольшой рост фондового рынка. Прогнозируем на сегодня по индексу РТС 1 220—1 280 пунктов, а по индексу Мосбиржи — 2 620—2 690 пунктов», — прокомментировала заместитель директора информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.