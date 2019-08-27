Мария Русева назначена первым заместителем председателя правления Росбанка, говорится в сообщении кредитной организации. Она заменит в этой должности Андре-Марка Прудана и будет курировать финансы, риски, правовые вопросы, претензионную работу, финансовый мониторинг, комплаенс и закупки.

Кроме того, совет директоров Росбанка инициировал процесс назначения Алексея Лолы членом правления Росбанка, отвечающим за развитие розничного бизнеса группы. Это назначение вступит в силу после одобрения ЦБ.

Директор департамента малого бизнеса и департамента сети и развития продаж Росбанка Максим Лукьянович будет назначен заместителем Алексея Лолы.

Мария Русева с 2015 по июль 2019 года занимала должность председателя правления Societe Generale Serbia. Ранее Мария десять лет проработала в Societe Generale Expressbank Bulgaria. Она начала свою карьеру в Expressbank в качестве руководителя корпоративного и инвестиционного бизнеса, в 2010 году вошла в правление банка.

Алексей Лола работал в банке «Кубань Кредит». Затем переехал в Нью-Йорк, где работал консультантом по информационной безопасности в компании PwC. В 2014 году он присоединился к команде банка «ДельтаКредит» в России. В апреле 2017 года перешел в Росбанк.

Максим Лукьянович в 1998 году начал работу в Белорусском биржевом банке. С 2001 года работал в Приорбанке, с 2012 года занимал руководящие позиции в Райффайзенбанке. С октября 2013 года работал в МДМ-Банке. В августе 2015 года назначен директором департамента малого бизнеса Банка Москвы, с мая 2016 года — руководитель дирекции малого бизнеса банка ВТБ. В апреле 2017 года начал работать в Росбанке в должности директора департамента малого бизнеса.