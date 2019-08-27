Против бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова возбудили уголовное дело о незаконном участии в предпринимательской деятельности, сообщил РБК адвокат Александр Аснис.

Максимальное наказание по этой статье предусматривает до двух лет лишения свободы.

Следствие считает, что Абызов, будучи членом правительства, в 2018 году лично и через доверенных лиц занимался предпринимательской деятельностью. По словам адвоката, новое дело не имеет отношения к событиям, которые легли в основу первого уголовного дела, и не отягчает уже предъявленное Абызову обвинение.

Аснис отметил, что УК относит такое правонарушение к преступлениям средней тяжести, а состав преступления не предусматривает последствий в виде ущерба государству или иному собственнику.

Защита Абызова считает возбуждение против него нового дела необоснованным и планирует обжаловать это решение в установленном законом порядке, добавил адвокат.

Мосгорсуд отменил арест 121 млн евро по делу Абызова Также суд отправил на повторное рассмотрение два материала следствия об аресте счетов и имущества обвиняемого.

Экс-министра обвиняют в организации преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере.