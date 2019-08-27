Газпромбанк снизил ставки по ипотечным программам. В среднем размер снижения составил 0,2—0,5 процентного пункта. Обновленные процентные ставки зависят от первоначального взноса заемщика и составляют:

9,7—10% при покупке первичного или вторичного жилья;

9,2—9,8% годовых (в зависимости от суммы займа) при приобретении жилья бизнес-класса;

9,9—10,2% годовых при рефинансировании;

10,2% годовых при оформлении ипотеки или рефинансировании по двум документам.

Также в банке можно оформить ипотеку на покупку квартир или апартаментов с льготным периодом: по ставке 5,9—6,3% годовых в зависимости от типа приобретаемой недвижимости в течение первых трех лет и 10,2% годовых — далее.

Ставки по большинству программ актуальны для зарплатных клиентов банка и заемщиков, приобретающих недвижимость у партнеров банка. В иных случаях взимается надбавка в размере 0,3 п. п.

Сумма кредита может достигать 60 млн рублей в Москве, МО, Санкт-Петербурге и ЛО и 45 млн рублей в иных регионах. При оформлении кредита без подтверждения дохода предельно допустимый размер средств составит 10/7 млн рублей при покупке и 20/10 млн рублей при рефинансировании в Москве, МО, Санкт-Петербурге и ЛО/иных регионах.

Максимальный срок кредитования составляет 30 лет. Минимальный первоначальный взнос заемщика — 10% собственных средств от стоимости жилья при покупке квартиры, 20% — таунхауса/апартаментов. При оформлении займа по двум документам клиенту потребуется оплатить минимум 40% от стоимости залога, максимальное соотношение К/З при рефинансировании при этом составит 60%.

«При отказе заемщика от личного страхования итоговая ставка будет выше на 1 процентный пункт», — добавляет эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.