Банк ДОМ.РФ привлечен к административной ответственности за нарушение требований федерального закона «О кредитных историях». Соответствующее постановление № СЗ-59-ЮЛ-19-15513/3110 было вынесено Банком России 1 августа этого года и вступило в силу 24 августа, свидетельствует информация на сайте регулятора.

Банк ДОМ.РФ как юридическое лицо привлечен к ответственности по статье 15.26.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Неисполнение обязанности по подтверждению и представлению исправленных сведений, содержащихся в основной части кредитной истории, в бюро кредитных историй»). Полностью правонарушение по данной статье формулируется как «неисполнение установленной законом обязанности по представлению в установленный законом срок источником формирования кредитной истории информации, подтверждающей достоверность ранее переданных сведений или правомерность запроса кредитного отчета, оспариваемые субъектом кредитной истории, либо ненаправление указанным источником соответствующих достоверных сведений или просьбы об удалении неправомерного запроса в бюро кредитных историй в установленный законом срок».

Согласно данным ЦБ, банку назначен штраф.

По указанной статье КоАП штраф для юридических лиц может составлять от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.



Как пояснили порталу Банки.ру в пресс-службе Банка ДОМ.РФ, речь идет о единичных случаях, связанных с предоставлением данных в адрес одного кредитного бюро — ЗАО «Объединенное кредитное бюро». «Ситуация была связана с технической несовместимостью данных, передаваемых и принимаемых в электронном виде. Банк принял все необходимые меры, чтобы исключить нарушения. В настоящее время созданы все условия для реализации процесса в полном объеме. Штраф в размере 30 тыс. рублей уплачен», — сообщили в банке.