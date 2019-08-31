Эксперты компании «Сбербанк страхование жизни» отмечают рост интереса молодежи к накопительному страхованию.

«В первом полугодии 2019 года СК «Сбербанк страхование жизни» заключила 72 тыс. новых договоров накопительного страхования жизни на общую сумму 19 млрд рублей. Больше всего договоров — около 30% от общего количества — заключили люди в возрасте 36—45 лет. Почти столько же — 28% от общего количества — заключили молодые клиенты в возрасте до 35 лет. Количество новых договоров с молодежью по сравнению с первым полугодием 2018 года выросло в 4,5 раза», — отмечается в исследовании.



За отчетный период выросли доли клиентов 18—25 лет (с 3% до 5%), 26—35 лет (с 16% до 23%) и 36—45 лет (с 27% до 30%). Если молодежь до 25 лет намерена накопить в среднем 550 тыс. рублей, то 26—35-летние — уже 760 тыс. рублей, а 36—55-летние — порядка 1 млн рублей, говорят аналитики.

В накоплениях более активны женщины, они оформили 62% новых договоров НСЖ. Крупная доля новых договоров направлена на накопление, а не на сбережение имеющихся средств: 92% полисов — это договоры с рассрочкой взносов.



«Среди новых договоров чуть меньше половины (42%) клиентов готовы копить 6—10 лет, 22% людей планируют делать накопления в течение 11—15 лет. Пятая часть клиентов оформляет пятилетние договоры, а десятая часть —16—20-летние. По сравнению с первым полугодием прошлого года растут доли долгосрочных договоров: количество 6—10-летних договоров выросло на 68%, 10—20-летних договоров — в 2,5 раза. Средний срок по договорам НСЖ вырос с семи лет в 2018 году до десяти лет», — подчеркнули в «Сбербанк страхование жизни».