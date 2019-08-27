Россия и Турция ведут подготовку межправительственного соглашения о расширении расчетов между двумя странами в национальных валютах. Об этом заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Ведется работа по подготовке межправсоглашения, нацеленного на дальнейшее расширение практики расчетов в национальных валютах во взаимной торговле, рассчитанное на обеспечение бесперебойности банковского обслуживания сделок», — сказал президент РФ.

По его словам, в ходе переговоров стороны обсудили этот вопрос, в том числе и на министерском уровне.

Путин отметил, что в 2018 году товарооборот между Россией и Турцией вырос на 16% и достиг 25,5 млрд долларов.