Рубль ощутимо подешевел к доллару и евро по итогам основной валютной сессии вторника, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 19:00 мск биржевой курс доллара составил 66,63 рубля, что на 56 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент стоил 73,9 рубля (плюс почти 61 копейка).

По доллару с начала сессии было проведено почти 26,3 тыс. сделок, объем торгов превысил 2,3 млрд долларов. По евро состоялось около 6,9 тыс. сделок на сумму 398,5 млн евро. С учетом данных продолжающихся торгов диапазон котировок на текущий момент составляет 66,1—66,71 рубля за доллар и 73,45—73,95 рубля за евро.



«Рубль во вторник отступил в парах с иностранными валютами, но это не выглядит необычно. Во-первых, налоговый период в стране подходит к завершению, и поддержки с этой стороны уже не будет. Во-вторых, нефть нестабильна, хотя конкретно сегодня цены на «черное золото» держатся в плюсе», — комментирует старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

С ослаблением спроса на рублевую ликвидность усилилось давление на рубль, отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка аналитического департамента ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко. По его словам, рубль во вторник торговался «в красной зоне» вместе с большинством других валют на развивающихся рынках, но по отрицательной динамике «заметно опережал валюты-аналоги».



«Не исключено, что давление на рубль усилилось после проведения основных налоговых платежей. Спрос на рублевую ликвидность, поддерживавший рубль в дни падения валют на развивающихся рынках, снизился (о сокращении спроса в том числе свидетельствуют итоги сегодняшнего депозитного аукциона ЦБ, где банки разместили внушительные 2,2 трлн рублей), и отечественная валюта начала активно отыгрывать вниз плохой аппетит инвесторов к риску на фоне эскалации конфликта в мировой торговле. Так, за последнюю неделю рубль показал хоть и небольшой, но плюс к доллару и евро, тогда как, например, валюты Турции, Бразилии и Мексики потеряли около 1—2,7%. Кроме того, дополнительное давление на нацвалюту могло оказать и ухудшение прогноза Минэкономразвития. В частности, ведомство хоть и незначительно, но повысило прогноз по доллару на все ближайшие годы вплоть до 2022-го включительно», — пишет Кравченко.