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• Власти готовы предложить альтернативу системе индивидуального пенсионного капитала (ИПК), рассказал заместитель министра финансов Алексей Моисеев. «Подробностей сообщить не могу, но аббревиатуры ИПК не будет. Речь идет о модернизации существующей системы негосударственного пенсионного обеспечения», — уточнил он. По его словам, Минфин и ЦБ готовят по этому поводу специальное заявление.

• Кандидатам с квалификацией выше требуемой отказывают 11% работодателей, свидетельствуют данные «Работа.ру». Самая распространенная причина — предположение о том, что для сотрудника работа будет временной. Также работодатели уверены, что такому кандидату будет некуда расти в компании, или с недоверием относятся к причинам, по которым высококвалифицированный работник идет на понижение в должности и зарплате. При этом половина работодателей принимают специалистов с высокой квалификацией на работу, но не предлагают им зарплату или должность выше, чем это изначально предполагалось в вакансии.

• В рамках Системы быстрых платежей (СБП) может появиться новая услуга — платежи наличными, пишут СМИ. По мнению экспертов, прием наличных в рамках СБП может быть реализован как через терминалы, так и через розничные сети. Новый сервис будет актуален в первую очередь для граждан — это может стать способом внесения наличных на счета клиентов-физлиц. Однако некоторые банки считают опцию приема наличных в рамках СБП излишней.

• Россияне заняли у банков в первой половине 2019 года в 4,5 раза больше денег, чем в 2010-м, свидетельствуют данные FinExpertiza. Чаще всего в этом году кредиты брали жители Севастополя, Республики Крым и Ленинградской области. При этом уровень просрочки по потребкредитам за последние три года (с середины 2016-го) снизился в два раза — с 8% до 4%, говорится в исследовании РЭУ им. Г. В. Плеханова.