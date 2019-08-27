Министерство внутренних дел России поддержало инициативу банков по блокировке операций по картам в случае подозрительных трансакций на длительный срок, а не на два дня, как сейчас. Об этом РБК рассказали два участника прошедшего 27 августа в Ассоциации банков России совещания по вопросам противодействия хищению денежных средств у банковских клиентов. В совещании приняли участие представители банков, ЦБ и МВД.

На совещании обсуждалась озвученная ранее инициатива банков, направленная на изменение законодательства, — разрешение на 30 дней блокировать карты, на которые, предположительно, переводятся украденные деньги. По статистике ЦБ, похищенные средства, которые выводятся на другие карты, снимаются уже в первые часы после поступления на счет. Поэтому ЦБ усомнился в эффективности предложения ассоциации «Россия», считая, что банки зачастую будут применять соответствующие меры уже после вывода злоумышленником похищенных средств.

Но МВД фактически поддержало эту инициативу, подтвердил РБК глава ассоциации «Россия» Георгий Лунтовский. Представители МВД на встрече заявили, что для них 30 дней достаточно для того, чтобы разобраться в вопросе и возбудить дело, сказал и вице-президент ассоциации Алексей Войлуков.

Банки предлагают блокировать карты при получении клиентом подозрительных платежей Идею предложили банкиры как меру по борьбе с выводом похищенных у клиентов кредитных организаций средств со счетов и карт.

«Банк России обсуждает с банками вопрос о совершенствовании процедур возврата денежных средств, выведенных вследствие операций без согласия владельца этих средств. Сейчас говорить о деталях преждевременно», — заявили РБК в пресс-службе ЦБ. Направлен запрос в МВД.

Большинство банков приходят к выводу, что надо приостанавливать движение именно подозрительной суммы, а не блокировать всю карту; срок блокировки еще будет обсуждаться, сказал Войлуков.

По поводу срока блокировки карт в 30 дней мнения банкиров на совещании разделились: часть банков считают, что необходимо использовать эту меру, часть выступают за то, чтобы более детально проработать механизм, рассказал Войлуков. «По мнению этих банков, требуются не только какие-то меры по блокировке счетов, здесь необходимо подумать над тем, как повысить эффективность взаимодействия между банками и ФинЦЕРТом ЦБ, между банками и правоохранительными органами», — подчеркнул Лунтовский, добавив, что срок 30 дней может поменяться как в большую, так и в меньшую сторону.



Для детальной проработки вопроса на совещании было принято решение создать рабочую группу с участием банков, МВД, ЦБ и других заинтересованных сторон, уточнил Лунтовский. Они, по его словам, должны более подробно изучить все процессы, связанные с возвратом незаконно похищенных средств.

