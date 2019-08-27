Россельхозбанк получил по итогам первого полугодия текущего года чистую прибыль по МСФО в размере 3,6 млрд рублей. Такие данные отчетности приводятся в релизе РСХБ.

В первом полугодии 2018-го чистая прибыль Россельхозбанка по МСФО равнялась 215 млн рублей.

Чистый процентный доход сократился на 7,5% в годовом выражении, до 34,2 млрд рублей. Сокращение связано с ускоренным ростом стоимости процентных пассивов в условиях сложившейся в первом полугодии 2019 года рыночной ситуации, поясняется в сообщении. Чистый комиссионный доход вырос на 3,6%, до 10,3 млрд рублей.

Размер активов группы на конец первого полугодия 2019 года составил 2,982 трлн рублей, что на 4,3% меньше уровня начала года «в рамках волатильности объемов арбитражных (краткосрочных) операций». «Указанная динамика не затронула основную деятельность группы по кредитованию заемщиков и привлечению средств клиентов», — подчеркивают в РСХБ.

Кредитный портфель группы (до вычета резервов) за первое полугодие 2019-го увеличился на 4,8%, до 2,399 трлн рублей. Корпоративный кредитный портфель (включая кредиты, отражаемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток) вырос с начала года на 5,1%, до 1,95 трлн, ссудная задолженность физических лиц — на 3,3%, до 448,7 млрд рублей.

Объем депозитов и остатков средств на счетах клиентов сократился за полгода на 3,4%, до 2,339 трлн рублей, в связи с уменьшением объема средств юридических лиц на 11,2%, до 1,231 трлн, при этом объем депозитов и остатков средств на счетах физических лиц вырос с начала года на 7,1%, до 1,108 трлн.

На 30 июня 2019 года собственный капитал группы (по балансу) составил 169,7 млрд рублей (плюс 11,8% по сравнению с концом 2018 года). «Увеличение собственного капитала группы связано с поступлением средств федерального бюджета в уставный капитал на сумму 15 млрд рублей и капитализацией прибыли группы в размере 3,6 млрд рублей», — поясняется в релизе.



Показатель достаточности капитала Н1.0 составил 14,8% на 1 июля 2019 года.